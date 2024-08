Mehr Kriminalität in der Börde Ladendiebstähle um 45 Prozent gestiegen: Jetzt reagiert der Einzelhandel

Ladendiebstähle haben im vergangenen Jahr in der Börde zugenommen. Immer mehr Waren wandern an der Kasse vorbei nach draußen. So reagieren Ladenbesitzer aus Barleben und der Niederen Börde auf die Entwicklung.