Die einzige Staudengärtnerei Sachsen-Anhalts gibt es in Wolmirstedt. Das Team um Jan Weinreich ist im ganzen Land aktiv, will aber bald noch mehr Ideen für Privatgärten liefern.

Für Jan Weinreich ist die erneute Auszeichnung vom Bund deutscher Staudengärtner Ansporn, den Betrieb weiter zu entwickeln.

Wolmirstedt. - In der Wolmirstedter Staudengärtnerei Weinreich wird gerade ein Feuerwerk der Farben gezündet. Sonnenhut, Phlox, Astern und Bartblumen zeigen im goldenen Oktober ihre satten Farben. Wer seinem Garten echte Hingucker verpassen will, wird hier fündig. Für das hochwertige Angebot bekam die Gärtnerei erneut eine Auszeichnung.