  4. Wolmirstedts Gärtnerei Weinreich bekommt Qualitätssiegel: Langweiliger Garten? Jan Weinreich bringt Farbe ins Spiel

Die einzige Staudengärtnerei Sachsen-Anhalts gibt es in Wolmirstedt. Das Team um Jan Weinreich ist im ganzen Land aktiv, will aber bald noch mehr Ideen für Privatgärten liefern.

Von Gudrun Billowie 17.10.2025, 10:30
Für Jan Weinreich ist die erneute Auszeichnung vom Bund deutscher Staudengärtner Ansporn, den Betrieb weiter zu entwickeln.
Für Jan Weinreich ist die erneute Auszeichnung vom Bund deutscher Staudengärtner Ansporn, den Betrieb weiter zu entwickeln. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - In der Wolmirstedter Staudengärtnerei Weinreich wird gerade ein Feuerwerk der Farben gezündet. Sonnenhut, Phlox, Astern und Bartblumen zeigen im goldenen Oktober ihre satten Farben. Wer seinem Garten echte Hingucker verpassen will, wird hier fündig. Für das hochwertige Angebot bekam die Gärtnerei erneut eine Auszeichnung.