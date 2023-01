Lebt das Miteinander in Wolmirstedt wieder auf?

Das Gemeinschaftsleben rappelt sich nach Corona an vielen Orten langsam wieder hoch - auch in Wolmirstedt?

Wolmirstedt - Einen Neujahrsempfang wird es in Wolmirstedt in diesem Jahr nicht geben. Das gab Bürgermeisterin Marlies Cassuhn bekannt. In den vergangenen beiden Jahren konnte so ein Empfang wegen der Corona-Pandemie nicht ausgerichtet werden. Warum es in diesem Jahr keine Neuauflage gibt, blieb unklar. Wie sieht es mit weiteren Veranstaltungen aus, worauf können sich Bürger in Wolmirstedt freuen?