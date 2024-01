Bereits seit einigen Jahren sanieren die Meseberger ihre Sportstätte. Die meisten Arbeiten erledigten sie in Eigenleistung, aber es gab auch Fördermittel. So ist der Stand.

Wolfgang Schulze hat das vorerst letzte Kapitel der Turnhallen-Sanierung in Angriff genommen und bereitet die Wände für neue Elektroleitungen vor.

Meseberg - Aus der Turnhalle in Meseberg dringt an diesem Vormittag Baulärm bis auf die Straße. Die Quelle findet sich im vorderen Teil des Flures gleich am Eingangsbereich. Mit einer sogenannten Mauernutfräse bewaffnet schlitzt Wolfgang Schulze funkensprühend eine Wand auf. „Hier werden die neuen Elektroleitungen verlegt“, erklärt der Geschäftsführer und Kassenwart der Sportgemeinschaft SG „Wacker“ Meseberg.