weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Fehler in der Heizungsanlage gesucht: Mieter frieren: Kalte Wohnungen in Wolmirstedts Zehngeschosser

Fehler in der Heizungsanlage gesucht Mieter frieren: Kalte Wohnungen in Wolmirstedts Zehngeschosser

Eiskalter Winter und lauwarme Heizungen - das müssen Mieter im Zehngeschosser in der Samsweger Straße schon seit der Vorweihnachtszeit ertragen.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 11.02.2026, 15:41
Harald Schneider und Bärbel Schenk gehören zu den vielen Mietern, die seit der Vorweihnachtszeit in ihren Wohnungen frieren.
Harald Schneider und Bärbel Schenk gehören zu den vielen Mietern, die seit der Vorweihnachtszeit in ihren Wohnungen frieren. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Bärbel Schenk wohnt gern in ihrer Wohnung im Zehngeschosser in der Samsweger Straße. Doch seit einigen Wochen plagt sie eine große Sorge: Die Wohnung wird nicht richtig warm. Das bestätigen auch andere Mieter. Wie will die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) das Problem beheben?