Mehrere Wohnblöcke am Zielitzer Mühlenberg werden offenbar seit Wochen nicht ausreichend beheizt. Die Mieter fühlen sich im Stich gelassen.

Barbara Werner friert seit Wochen in ihrer Wohnung, ebenso wie Doreen Funke sowie ihr Vater Burkhard Funke (nicht auf dem Foto).

Zielitz/Wolmirstedt. - Burkhard Funke weiß nicht mehr weiter. Der schwerbehinderte Senior ist Mieter einer Erdgeschosswohnung Am Mühlenberg in Zielitz. Seit Wochen leidet er unter einer kalten Wohnung. Auch das Wasser kommt oft nur lauwarm aus dem Hahn. Auch andere Mieter beklagen die andauernde Kälte.