Kalter Winter: 17 Grad trotz aufgedrehter Heizungen und laues Wasser Mieter in Zielitz frieren in ihren Wohnungen

Mehrere Wohnblöcke am Zielitzer Mühlenberg werden offenbar seit Wochen nicht ausreichend beheizt. Die Mieter fühlen sich im Stich gelassen.

Von Gudrun Billowie 02.01.2026, 18:00
Barbara Werner friert seit Wochen in ihrer Wohnung, ebenso wie Doreen Funke sowie ihr Vater Burkhard Funke (nicht auf dem Foto). Foto: Gudrun Billowie

Zielitz/Wolmirstedt. - Burkhard Funke weiß nicht mehr weiter. Der schwerbehinderte Senior ist Mieter einer Erdgeschosswohnung Am Mühlenberg in Zielitz. Seit Wochen leidet er unter einer kalten Wohnung. Auch das Wasser kommt oft nur lauwarm aus dem Hahn. Auch andere Mieter beklagen die andauernde Kälte.