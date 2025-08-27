weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt Mike Steffens: Was der parteilose Kandidat will

Am 7. September wählt Wolmirstedt ein neues Stadtoberhaupt. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Die Volksstimme stellt sie nacheinander vor. Heute: Was treibt Mike Steffens (parteilos) an?

Von Gudrun Billowie 27.08.2025, 18:00
Mike Steffens stellt sich am 7. September zur Wahl, wenn Wolmirstedt ein neues Stadtoberhaupt wählt.
Mike Steffens stellt sich am 7. September zur Wahl, wenn Wolmirstedt ein neues Stadtoberhaupt wählt. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Um das Amt des Bürgermeisters bewerben sich in Wolmirstedt drei Kandidaten: Mathias Knispel (AfD), Mike Steffens (parteilos) und Steffen Steinhagen (SPD). Reporterin Gudrun Billowie fragt nach, warum sie sich zur Wahl stellen. Heute: Mike Steffens.