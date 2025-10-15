Das neue Stadion soll am 4. September 2027 offiziell übergeben werden. Ist dieser Termin zu halten? Auf der Baustelle ist mächtig was los.

Archäologen haben die Arbeit beendet - nun wird gebaut

So sieht der Stadionneubau zurzeit von oben aus. Das Gelände wird in zwei Terrassen geteilt.

Wolmirstedt. - Die Baustelle am westlichen Stadtrand fällt auf. Große Erdwälle und Baufahrzeuge an der Samsweger Chaussee weisen darauf hin, dass dort Großes entsteht. Es wird Wolmirstedts neues Stadion und das soll in gut zwei Jahren fertig sein. Ist das zu schaffen?