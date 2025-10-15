Archäologen haben die Arbeit beendet - nun wird gebaut Millionenprojekt Stadion: Terrassenbau läuft auf Hochtouren
Das neue Stadion soll am 4. September 2027 offiziell übergeben werden. Ist dieser Termin zu halten? Auf der Baustelle ist mächtig was los.
15.10.2025, 18:00
Wolmirstedt. - Die Baustelle am westlichen Stadtrand fällt auf. Große Erdwälle und Baufahrzeuge an der Samsweger Chaussee weisen darauf hin, dass dort Großes entsteht. Es wird Wolmirstedts neues Stadion und das soll in gut zwei Jahren fertig sein. Ist das zu schaffen?