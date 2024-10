Das Lodenmantelrennen lockt Hunderte Gäste aus nah und fern in den kleinen Ort in der Niederen Börde. Unterhaltung gibt es nicht nur auf dem Festplatz, sondern auch an den Stationen, die bewältigt werden müssen.

Das alljährliche Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben hat wieder mehrere Hundert Besucher in den kleinen Ort gelockt. Mitglieder der Gruppe „Borre“ sind schon seit den 1990er Jahren mit dabei. Tobias Buhtz (im Vordergrund) holte sich den ersten Platz in der Einzelwertung.

Klein Ammensleben - Klein Ammensleben war dieser Tage einmal mehr das Mekka der Lodenmäntel. Am Sonnabend zogen etwa 650 in die speziellen Überzieher Gekleidete durch den ansonsten verschlafenen Ort. Ihr Ziel: An mehreren im Dorf verteilten Stationen Punkte sammeln, um am Ende auf einem der vorderen Plätze zu landen - und vor allem, um Spaß zu haben. So lief es ab.