Längst ist die Veranstaltungsreihe „Kultur im Bahnhof“ etabliert. Es gibt bereits neue Termine.

Wolmirstedt. - Am liebsten mögen Sandy Bärecke, Peter Hugo und Stefan Feige Lieder, bei denen das Publikum zwangsläufig im Takt mitwippen muss. Manche gehen auch zu Herzen, aber ein bisschen Rock muss immer dabei sein. Den hauchen sie jedem ihrer Titel ein. Das gefiel auch den Besuchern, die zur „Kultur im Bahnhof“ in den Wolmirstedter Wartesaal gekommen waren. Sie wissen, was sie erwartet: Kaffee und Kuchen und eine halbe Stunde Musik.