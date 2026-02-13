Die Bundesregierung hat die Mehrwertsteuer auf Speisen gesenkt. Was kommt bei den Kunden an? Haben Gastronomen überhaupt eine Chance?

Nach Besuch von Starkoch Robin Pietsch: Ein Wunsch bleibt

Thomas Voigt (v.r.) ist Inhaber des Colbitzer Volkshauses und arbeitet in der Küche gern zusammen mit Ricardo Reichstein und Sven Voigt.

Wolmirstedt. - Ist Essen gehen Luxus geworden oder erleben Restaurants einen Aufschwung, seit die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent gesenkt hat? Die Gastronomen der Region haben mit Problemen zu kämpfen, gehen aber unterschiedlich damit um.