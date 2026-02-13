weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Die Bundesregierung hat die Mehrwertsteuer auf Speisen gesenkt. Was kommt bei den Kunden an? Haben Gastronomen überhaupt eine Chance?

Von Gudrun Billowie 13.02.2026, 18:00
Thomas Voigt (v.r.) ist Inhaber des Colbitzer Volkshauses und arbeitet in der Küche gern zusammen mit Ricardo Reichstein und Sven Voigt.
Thomas Voigt (v.r.) ist Inhaber des Colbitzer Volkshauses und arbeitet in der Küche gern zusammen mit Ricardo Reichstein und Sven Voigt. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Ist Essen gehen Luxus geworden oder erleben Restaurants einen Aufschwung, seit die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent gesenkt hat? Die Gastronomen der Region haben mit Problemen zu kämpfen, gehen aber unterschiedlich damit um.