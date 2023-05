Sandbeiendorf (vs) - Die Kampagne „Bio kann jeder - nachhaltig essen in Kita und Schule“ hält in der Verbandsgemeinde Elbe-Heide Einzug: In diesem Rahmen ist der Workshop „Gesunde Zwischenmahlzeiten in Kita und Schule - Snack-Ideen von der Theorie in die Praxis“ am Donnerstag, 15. Juni, von 13 bis 17.45 Uhr im Eifelhof Polzin in Sandbeiendorf organisiert. Er richtet sich an Multiplikatoren der Einrichtungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.