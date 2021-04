Neue Pfarrerin Clara Flach startet in der Klosterkirche Hillersleben in die Probezeit

Hillersleben. Die neue Pfarrerin wurde in der Klosterkirche in Hillersleben vorgestellt. Clara Flach wird in Neuenhofe und Hillersleben predigen, taufen, Gottesdienste abhalten und seelsorgen – für mindestens die nächsten drei Jahre.

Mindestens drei Jahre dauert die Probezeit für die neue Pfarrerin

„Pfarrerin Clara Flach ist aus Thüringen für diesen Dienst entsendet worden“, erklärte Superintendent Uwe Jauch bei der Vorstellung in der Klosterkirche Hillersleben. Früher sei dies auch als Entsendedienst bezeichnet worden, doch richtig würde es Probedienst heißen. „In den nächsten mindestens drei Jahren soll also probiert werden, ob Pfarrerin Flach und die Kirchengemeinde zueinander passen.“ Sei dies geprüft, werde sie in das Landesdienstverhältnis übernommen, erklärte der Superintendent.

„Es ist nicht nur ein Neuanfang für die Familie Flach, sondern auch für die Kirchengemeinde“, sagte Uwe Jauch in der Klosterkirche in Hillersleben. „Wachsen Sie gut mit der Gemeinde und mit dem Team zusammen“, so die Wünsche des Superintendenten. Er sei sehr froh, dass es nach langer Zeit gelungen ist, die Stelle nun neu zu besetzen. „Pfarrerinnen und Pfarrer stehen nicht gerade Schlange, um in diesen Regionen eine Kirchengemeinde zu übernehmen.“

Ein Stück Schafsfell als Antrittsgeschenk

Um diesen Personalnotstand auszugleichen, wurde die Arbeit in der Kirchengemeinde in dieser Zeit auf viele Schultern verteilt. So meldete sich bei der Vorstellung der neuen Pfarrerin auch der Barleber Pfarrer Johannes Könitz zu Wort. Er hatte 15 Monate lang in diesem Pfarrbereich ausgeholfen. „Als ich meine erste Pfarrstelle übernommen habe, bekam ich ein Stück Schafsfell geschenkt. Dazu erklärte man mir, wenn ich Ärger mit meinen Schäfchen hätte, sollte ich es streicheln“, erklärte er und überreichte der neuen Pfarrerin ein ebensolches Stück Fell.

„Offene Kirchentüren laden nicht nur ein, sie tragen auch die Botschaft nach außen“, sagte Pfarrerin Clara Flach in der Klosterkirche. Gottesdienst sei für sie weniger der Dienst an Gott, sondern ein Dienst für sich selbst. „Es ist ein Dienst am Herzen, dass es gesund und heil bleibt.“

Bewohner des Kirchenkreises sind ein geselliges Völkchen

Die derzeitige Situation würde nicht das richtige Bild der Kirchengemeinde wiedergeben, sagte Superintendent Uwe Jauch beim Vorstellungsgottesdienst. „Eigentlich wird ein solcher Anlass mit viel Gemütlichkeit gefeiert. Mit Kaffee und Kuchen, mit Schmalzstulle und Gürkchen.“ Die Menschen in diesem Landstrich seien eigentlich ein geselliges Völkchen. Aber all dies werde Pfarrerin Clara Flach noch selbst feststellen können.

Die neue Pfarrerin ist nicht nur für die Orte Hillersleben, Neuenhofe, Wedringen, Vahldorf, Hundisburg, Bebertal und Nordgermersleben, sondern auch für Althaldensleben zuständig. Dort ist auch das neue Zuhause, das sie mit Ehemann Benjamin und den Kindern Helena und Friedrich Leander bezogen hat.