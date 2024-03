Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Groß Ammensleben - Mit mehreren Aktionen will die Niedere Börde weiter für Radwege in der Gemeinde kämpfen. Vor allem die Verbindung von Klein Ammensleben nach Meitzendorf in der Nachbargemeinde Barleben soll trotz des Baus des Teilstückes der A14 erhalten bleiben. Nach aktuellen Planungen soll der Wirtschaftsweg in Form von Wendeschleifen an beiden Seiten der künftigen Autobahntrasse enden. Das ist geplant.