Die Samsweger Marktchefin Nicole Müller (links) und ihre Mitarbeiterin Doreen Bürger freuen sich über den „Bördespeck“, der jetzt wieder in den Regalen liegt. Der berühmte Rauchkäse war bis vor etwas mehr als einem Jahr in Vahldorf in der Niederen Börde hergestellt worden.

Foto: Sebastian Pötzsch