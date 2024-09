Wolmirstedt. - Panzer sollen am Freitag, 4. Oktober, vom Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide nach Zielitz fahren. Dabei werden die Militärfahrzeuge über die A14 auf die B189 gelangen, auf die Farsleber Straße in Wolmirstedt einbiegen und durch Farsleben Richtung Zielitz rollen. Ziel ist die Kopframpe auf dem Werksgelände des Zielitzer Kaliwerkes.

Grund für diese Bewegung der Militärfahrzeuge sind umfangreiche Ausbesserungsarbeiten am Gleisbett und an den Bahnschienen des Gefechtsübungszentrums Heer. Deshalb wurde ein Ausweichbahnhof gesucht und im Zielitzer Werk gefunden.

Bundeswehr-Bahnhof wird saniert

Gewöhnlich werden Großgeräte wie Schützenpanzer oder Panzer über den eigenen Bahnhof beispielsweise für Übungen angeliefert.

Bürger der betroffenen Ortschaften, vor allem Mose, Farsleben und Zielitz, sind am Montag, 30. September, um 18 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in den Bergmannssaal Zielitz eingeladen, teilt Oberst Heiko Diehl, Leiter des Gefechtsübungszentrums mit.