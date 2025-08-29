Im Filmwerk Wolmirstedt werden bisher Märchenfilme gedreht, Schauspieler sind die Schulkinder. Nun erweitert Betreiberin Maria Franke das Angebot. Jugendliche können ihren eigenen Podcast produzieren.

Podcast hören kann jeder - im Filmwerk produzieren junge Leute ihren eigenen Audio-Beitrag

Sören Schust und Maria Franke zeigen im Filmwerk Wolmirstedt, wie Podcasts gemacht werden.

Wolmirstedt. - Immer mehr Menschen haben beim Joggen, am Strand oder in der Bahn einen „Knopf“ im Ohr. Viele hören Musik, aber auch Podcasts werden direkt auf die Ohren geladen. Darin sprechen Menschen über eigene Erfahrungen, kommentieren aktuelle Entwicklungen oder geben spezielles Wissen weiter. Nun können Kinder und Jugendliche auch in Wolmirstedt lernen, wie richtig gute Podcasts gemacht werden.