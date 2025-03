Ein Abend gelebter Solidarität: Rund 60 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft treffen sich zum Charity-Koch-Event in Barleben, um gemeinsam Gutes zu tun.

Spitzenköche zu Gast in Barleben

Barleben/VS/spt - Seltenes Bild in der Gemeinschaftsschule in Barleben: Statt Schüler tummeln sich zahlreiche Erwachsene in der großen Unterrichtsküche und der Aula. Es wird geschnippelt, gebraten und gekocht. Der Duft von frischem Gemüse und gegartem Fleisch weht durch die Räume.