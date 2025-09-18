weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wegen Müllproblem: Radikale Konsequenzen: DRK baut in der Börde die Container ab - Wohin mit alter Kleidung?

Immer mehr Kleidung landet davor statt in den Altkleidercontainern - und sorgen so in der Börde für Ärger. Jetzt reagiert das DRK und baut kreisweit seine Container ab - jedoch mit Ausnahmen.

Von Kristina Reiher 18.09.2025, 13:51
Kreisweit möchte das DRK seine Altkleidercontainer abbauen, jedoch mit Ausnahmen.
Wolmirstedt - Durchnässte Schuhe, vermoderte Pullover und schmutzige Hosen türmen sich teilweise tage- oder wochenlang vor den Kleidercontainern in der Börde. Jetzt zieht das DRK radikale Konsequenzen. „Der DRK-Kreisverband Börde e.V. reagiert auf die angespannte Situation im Altkleidermarkt und baut den Großteil seiner Altkleidercontainer ab“, teilt Sprecherin Carolin Maier mit.