Wegen Müllproblem Radikale Konsequenzen: DRK baut in der Börde die Container ab - Wohin mit alter Kleidung?

Immer mehr Kleidung landet davor statt in den Altkleidercontainern - und sorgen so in der Börde für Ärger. Jetzt reagiert das DRK und baut kreisweit seine Container ab - jedoch mit Ausnahmen.