Regionalmarkt in Wolmirstedt Regionalmarkt: Kürbisse, Kunst, und Ehrungen für Radfahrer
Das Wetter war nicht schön, doch der Wolmirstedter Regionalmarkt schon lange geplant. Also zogen die Anbieter kurzerhand in die Museumsscheune.
05.10.2025, 11:45
Wolmirstedt. - Eigentlich sollte die Schlossdomäne voller Leben sein, doch diesen Plan durchkreuzte der Dauerregen. Der Regionalmarkt wurde kurzerhand in die Museumsscheune verlegt. Die Besucher fanden den Weg schnell, wenn auch nicht so viele kamen, wie sonst.