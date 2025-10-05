Das Wetter war nicht schön, doch der Wolmirstedter Regionalmarkt schon lange geplant. Also zogen die Anbieter kurzerhand in die Museumsscheune.

Holzkünstler Dietmar Neubauer (v.l.) freute sich sehr, dass Emma Bohnet und Janett Dähnhardt für schwerkranke Kinder spendeten.

Wolmirstedt. - Eigentlich sollte die Schlossdomäne voller Leben sein, doch diesen Plan durchkreuzte der Dauerregen. Der Regionalmarkt wurde kurzerhand in die Museumsscheune verlegt. Die Besucher fanden den Weg schnell, wenn auch nicht so viele kamen, wie sonst.