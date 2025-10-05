weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Regionalmarkt in Wolmirstedt: Regionalmarkt: Kürbisse, Kunst, und Ehrungen für Radfahrer

Regionalmarkt in Wolmirstedt Regionalmarkt: Kürbisse, Kunst, und Ehrungen für Radfahrer

Das Wetter war nicht schön, doch der Wolmirstedter Regionalmarkt schon lange geplant. Also zogen die Anbieter kurzerhand in die Museumsscheune.

Von Gudrun Billowie 05.10.2025, 11:45
Holzkünstler Dietmar Neubauer (v.l.) freute sich sehr, dass Emma Bohnet und Janett Dähnhardt für schwerkranke Kinder spendeten.
Holzkünstler Dietmar Neubauer (v.l.) freute sich sehr, dass Emma Bohnet und Janett Dähnhardt für schwerkranke Kinder spendeten. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Eigentlich sollte die Schlossdomäne voller Leben sein, doch diesen Plan durchkreuzte der Dauerregen. Der Regionalmarkt wurde kurzerhand in die Museumsscheune verlegt. Die Besucher fanden den Weg schnell, wenn auch nicht so viele kamen, wie sonst.