Spektakuläres Anglerglück auf der Rogätzer Elbe Nach langem Kampf: Angler zieht Monster-Wels an Land
Ein Sportfischer aus Jersleben angelt einen Riesenfisch aus der Elbe. Der Waller gehört zu den größten gefangenen seiner Art in Sachsen-Anhalt.
Aktualisiert: 03.09.2025, 12:57
Jersleben - Alexander Lessing ist seit 1999 passionierter Jäger mit eigenem Revier. Doch vor zwei Jahren erweiterte er sein Hobby um den Angelsport. Vor wenigen Tagen machte sich der Jersleber erneut auf den Weg, den einen oder anderen Fisch anzulanden. Was ihm an der Elbe an den Haken ging, zehrte an seinen Kräften. Der Fisch war größer als der sogenannte Problem-Wels in Bayern.