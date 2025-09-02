Ein Sportfischer aus Jersleben angelt einen Riesenfisch aus der Elbe. Der Waller gehört zu den größten gefangenen seiner Art in Sachsen-Anhalt.

Alexander Lessing angelt am liebsten in der Elbe, wo er unter anderem Zander und Aale fängt. Jüngst ging dem Samsweger ein echtes Prachtstück an den Haken - ein großer Wels, auch Waller genannt.

Jersleben - Alexander Lessing ist seit 1999 passionierter Jäger mit eigenem Revier. Doch vor zwei Jahren erweiterte er sein Hobby um den Angelsport. Vor wenigen Tagen machte sich der Jersleber erneut auf den Weg, den einen oder anderen Fisch anzulanden. Was ihm an der Elbe an den Haken ging, zehrte an seinen Kräften. Der Fisch war größer als der sogenannte Problem-Wels in Bayern.