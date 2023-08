Ebendorf - Autofahrer im Schnarsleber Weg in Ebendorf müssen sich auf eine Neuerung einstellen. So sind vor wenigen Tagen durch Mitarbeiter des kommunalen Wirtschaftshofes sogenannte Temposchwellen verlegt worden. „Diese habe ich beantragt, damit der Verkehr beruhigt wird“, erklärt Ortsbürgermeister Manfred Behrens (CDU) gegenüber der Volksstimme.

Diese Stelle auf der Zufahrt zur Kita „Gänseblümchen“ sei ganz bewusst gewählt worden. So sollen die Teile direkt gegenüber des neuen Spielplatzes dafür sorgen, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge abbremsen, um die vorgegeben 30 Kilometer pro Stunde einzuhalten. „Hier fahren viele Autos zu schnell, gerade in den Abendstunden. Das bedeutet aber eine erhöhte Gefahr für Kinder, die auf den Spielplatz wollen oder diesen verlassen“, sagt Behrens.

Doch werden diese Schwellen nur für kurze Zeit bestehen bleiben. Schon bald sollen sie wieder abgebaut und an einem anderen Ort der Gemeinde aufgebaut werden.

Zwölf Schwellen sind im Einsatz

Die Temposchwellen hatte die Gemeinde Barleben Ende 2021 angeschafft. Insgesamt zwölf dieser auffälligen mobilen Teile waren zunächst angemietet worden, um während einer mehrwöchigen Phase getestet zu werden. Sie sollen Autofahrer dazu animieren, sich der vorgegebenen Geschwindigkeit anzupassen.

Der Vorteil: Die Schwellen sind temporär und können mit nur wenig Aufwand an andere Orte versetzt werden, so nicht nur in Tempo-30-Zonen, sondern vor Schulen, Kindergärten und Spielplätzen. Sie sind aus gelbem Kunststoff gefertigt mit einer schweren Einlage aus Stahl. Sie passen sich dem Untergrund an, damit sie nicht verrutschen können.Seit Dezember 2021 wechseln die verkehrsberuhigenden Aufbauten regelmäßig die Orte. So waren sie zu Beginn auf dem Breiteweg in Barleben zu finden, sorgten aber auch auf der Ebendorfer Straße oder An der Gärtnerei in Ebendorf für Aufmerksamkeit.

Dabei wählen die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes die Standorte nicht etwa nach Gutdünken aus. Vielmehr erhalten sie die Aufträge für das Versetzen aus dem Ordnungsamt. Doch auch die Ordnungshüter entscheiden nicht aus dem Bauch heraus. Tatsächlich werden die Temposchwellen nämlich aufgrund von Bürgerhinweisen installiert, wie es aus dem Rathaus heißt.