Sonntag geht das „Eiskäffchen“ im Katharinensaal in die neue Saison. Auch andere Cafés in Wolmirstedt starten wieder neu. Welche Köstlichkeiten gibt es?

Ebenso, wie Eiskäffchen-Betreiberin Nicola Bohlein, freut sich auch Christoph Mohr auf die neue Saison.

Wolmirstedt. - Es riecht nach Frühling, die Sonne strahlt am blauen Himmel, das Licht flutet die ganze Schlossdomäne. Nicola Bohlein schmückt das „Eiskäffchen“ mit Frühlingsblumen. Am Sonntag startet sie die neue Saison und hat dafür ein paar Pläne.