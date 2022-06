Seniorin feierte in Zielitz ihren 101. Geburtstag

Ihren 101. Geburtstag hat Rosa Sahm aus dem Humanas-Wohnpark in Zielitz bei strahlendem Sonnenschein gefeiert.

Zielitz - „Wenn man sich vorstellt, was diese Frau schon alles erlebt und durchgemacht hat. Wahnsinn!“, so Humanas-Chefin Ina Kadlubietz, die mit einem Frühlingsblumenstrauß im Humanas-Wohnpark in Zielitz vorbeischaute und Rosa Sahm persönlich zum 101. Geburtstag gratulierte.