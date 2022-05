Sieg für die gesamte Gemeinde: Boxer erkämpft Meisterschafts-Titel in Barleben

Internationales Sportfeeling herrschte am Sonnabend in der Barleber Mittellandhalle. Es gab Meisterschaftskämpfe, auch die jüngsten Besucher wurden in puncto Sport ordentlich gefordert.

Barleben - So sportlich hat sich Barleben schon lange nicht mehr präsentiert. In der Mittellandhalle fand am Samstag nicht nur die Barleber Fight Night statt, sondern auch die erste Fritz-Fit-Olympiade. Ein Sportangebot, das sich vor allem an Kinder und Jugendliche und ihre Familien richtet.

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Veranstaltung für unsere Nachwuchssportler so ein großer Erfolg werden wird“, erzählt Organisator Andreas Günther am Montagmittag. Während um ihn die letzten Abnahmen laufen, berichtet er von der erfolgreichen Premiere des Sport- und Spielfestes, das auch Workshops für Tanz und Fitness beinhaltete. Allein dreihundert Mädchen und Jungen hatten das Angebot in Anspruch genommen. „Sie hatten eine riesige Auswahl an Sportaktivitäten. Da freut es mich sehr, dass die Erlebnispädagogik so gut in Anspruch genommen wurde.“ Bei der Vorbereitung hatte Günther unter anderem Hilfe von 50 Lehramtsstudenten aus Halle. Sie absolvieren ihr Grundschul-Studium an der dortigen Universität. „Die jungen Männer und Frauen haben nicht nur freiwillig an der Konzeption mitgearbeitet, sondern auch bei der Veranstaltung unterstützt. So konnten sie gleich Inhalte für ihr späteres Berufsleben praktisch umsetzen“, erklärt der Organisator weiter.

Sportduelle derSuperlative

Was das sportliche Abendprogramm angeht, so bekamen die Besucher, die teilweise aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren, Sportduelle der Superlative zu sehen. Das Highlight des Abends war dabei ein Box-Titelkampf im Schwergewicht. Dieser war von den Verbänden WBCA und WBU initiiert worden. Bei dem Kampf über sechs Runden trat Alexander Frank von der Barleber Schwerathletik-Scheune gegen Vikapita Meroro aus Namibia an. Der 1,87 Meter große Schwergewichts-Kämpfer verlor nach technischem K.O. in der sechsten Runde. „Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es war nicht nur ein sehr ausgewogener Kampf, sondern auch ein Sieg für Barleben. Denn der Meisterschaftstitel ist nun hier in der Börde zu Hause“, so Andreas Günther weiter. Dass es an diesem Abend nicht der einzige deutsche Sieg auf internationaler Ebene bleiben sollte, zeigte auch ein anderer Kampf.

Im sogenannten Armwrestling, ähnlich dem Armdrücken, traten Jan Täger, Matthias Schlitte und Tim Wagner für das deutsche Team an. Beim Hauptduell gegen die französische Auswahl behaupteten sich die drei Sportler in einem eindeutigen Drei zu Eins. „Außerdem gab es an dem Abend noch drei Amateurboxkämpfe, sowie sieben Profiboxkämpfe zu erleben“, zählt Günther weiter auf.

Daneben wurden dem Publikum noch ein weites Spektrum an weiteren sportlichen, aber auch künstlerischen Höhepunkten geboten. Immerhin 800 Menschen hatten sich das Spektakel mitten in Barleben nicht entgehen lassen. Für die Organisatoren durchaus eine große Herausforderung, denn im Vorjahr kamen noch 600 Besucher. „Vor allem war hier auch der Hauptunterschied, dass da die Kämpfe noch unter freiem Himmel ausgetragen wurden. Ich denke aber, dass wir uns mit der Nutzung des kompletten Sportkomplexes für die zahlreichen Angebote für Jung und Alt unsere eigene Qualität noch mal deutlich gesteigert haben.“ Schon jetzt stehe fest, dass die Veranstaltung kommendes Jahr wieder in der Mittellandhalle sein werde.

„Und vor allem werden wir auch wieder die Fritz-Fit-Olympiade durchführen. Ich hoffe natürlich, dass diese dann wieder genauso gut angenommen wird. Der Bewegungsanreiz ist für Kinder und Jugendliche eine gute Sache.“