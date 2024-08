Kinderheim, was ist das überhaupt? Schlafsäle, Drill und herzlose Betreuerinnen? Im Gegenteil, wie ein Blick in das heilpädagogische Zentrum „Don Bosco“ zeigt.

So macht das Kinderheim „Don Bosco“ in Wolmirstedt die Kinder fit

Wolmirstedt. - Die Zimmer sind bunt, auf den Fluren hängen Wochenpläne, die wie Kunstwerke gestaltet sind. Das Don-Bosco-Haus in der Wolmirstedter Vogelstange ist ein freundlicher Ort, ein Kinderheim, in dem Optimismus versprüht wird. In einer Art Großfamilie werden Kinder fürs Leben fit gemacht.