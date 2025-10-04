In der Niederen Börde kämpft die SG Dahlenwarsleben für gebührenfreie Sporthallenstunden für Kinder – doch der Gemeinderat zeigt sich skeptisch.

Dahlenwarsleben - Die Sondersitzung des Gemeinderates in der Niederen Börde am 5. August hatte es in sich. Nicht nur, dass die Politiker über Mehrausgaben für das Feuerwehrgerätehaus in Groß Ammensleben und das Bürgerhaus in Vahldorf abstimmen mussten. Mit einer flammenden Rede hatte zudem Marcel Wahnschaap, Vereinsvorsitzender der SG Grün Weiß, die Räte auf seine Seite ziehen wollen.