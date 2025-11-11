Der Gemeindebürgermeister Stefan Müller muss etwas von seiner Macht einbüßen. Die Narren entreißen dem Rathauschef symbolisch dessen Schlüssel. Am Wochenende soll der Start in die neue Session ausgiebig gefeiert werden.

Mit vereinten Kräften haben Marco Baumgarten, Präsident der Gutensweger Narren, und Steffen Schulze, Vorsitzender des Meseberger Karnevalvereins, den Rathausschlüssel aus den Händen von Gemeindebürgermeister Stefan Müller entrissen.

Groß Ammensleben - Ein Novum in der Niederen Börde: Erstmals seit Bestehen der Einheitsgemeinde ist am 11.11. um 11.11 Uhr einem Oberhaupt der Rathausschlüssel entrissen worden. Damit haben die Narren aus Gutenswegen und Meseberg symbolisch die Macht über den Verwaltungssitz in Groß Ammensleben übernommen.