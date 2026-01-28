weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Zoff nach Intel-Absage Streit um Millionen-Gewerbegebiet TPO: Darf Barleben austreten?

In einer Sondersitzung wird über den Austritt Barlebens aus dem TPO-Verband diskutiert. Denn am Millionen-Gewerbegebiet hängt wesentlich mehr als die daraufstehenden Gebäude.

Von Sebastian Pötzsch und Kristina Reiher 28.01.2026, 13:30
Der Technologiepark Ostfalen (TPO) ist mehr als nur die dort angesiedelten Firmen. Auch Grünflächen und Infrastruktur wie seinerzeit der Ausbau der Otto-von-Guericke-Allee im TPO in Barleben zählt dazu.
Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Der Konflikt um den TPO-Austritt der Gemeinde Barleben aus dem Zweckverband des Technologieparks Ostfalen (TPO) könnte heute vielleicht schon ein Ende finden. In einer Sondersitzung des Barleber Gemeinderates soll über den Austritt Barlebens entschieden werden, den Frank Nase im Dezember verkündet hatte. So einfach ist das aber nicht.