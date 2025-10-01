Stromautobahn in der Börde „Suedostlink“: Bau der Stromtrasse bei Wolmirstedt läuft
Zwischen Wolmirstedt und Niederndodeleben entsteht die Stromtrasse Suedostlink. Sie soll ab 2027 Ökostrom aus dem Norden in den Süden von Deutschland bringen.
01.10.2025, 11:00
Meitzendorf/Dahlenwarsleben - Wer unterwegs ist auf den Straßen und Autobahnen zwischen Wolmirstedt im Norden und Niederndodeleben in der Hohen Börde im Süden, wird die großen Gerüste auf den Äckern längst bemerkt haben. Auch die Einwohner von Meitzendorf in der Gemeinde Barleben oder Dahlenwarsleben in der Niederen Börde können aufgrund des erhöhten LKW-Verkehrs nur auf eines schließen: Hier wird kräftig gebaut.