Bereits ab 2027 soll Energie über den „Suedostlink“ vom Norden nach Bayern fließen. Deshalb wird bei Dahlenwarsleben und Samswegen auch unter widrigsten Witterungsverhältnissen fleißig an der Stromautobahn gebaut.

„Suedostlink“: Gebaut wird auch bei Schnee und Kälte

Dahlenwarsleben/Samswegen - Trotz Schnee und Eiseskälte laufen die Bauarbeiten am „Suedostlink“ auf vollen Touren. Während bei Samswegen bereits Leitungen in neu errichtete Masten eingezogen werden, sind Arbeiter bei Meitzendorf dabei, die bis zu 80 Meter hohen Stahlkolosse zu montieren.