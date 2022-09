Susi Brandt moderiert in Barleben

Zum zweiten Mal laden die Gemeinde Barleben und das „Netzwerk Sachsen-Anhalt“ zum Wirtschaftsball der Börde ein. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 12. November laufen bereits auf Hochtouren. Jetzt gab es letzte Absprachen – auch mit Moderatorin Susi Brandt.

Jens Lücke, Susi Brandt und Frank Nase (von links) werben für den "Wirtschaftsball der Börde" am 12. November in Barleben.

Barleben - Sie wird wieder das Gesicht des „Wirtschaftsballs der Börde“ sein: Susi Brandt, aus Funk und Fernsehen bekannte Moderatorin, führt am 12. November durch den Abend in der Mittellandhalle in Barleben. Bereits vor einem Jahr moderierte die heute 47-Jährige den ersten Wirtschaftsball.