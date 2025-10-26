Fans von Heavy-Metal-Musik müssen sich sputen: Für das „Iron Maiden“-Tribute-Konzert am 7. November in der Niederen Börde sind nur noch Restkarten verfügbar.

Bruce Dickinson von „Iron Maiden“ wird nicht in Klein Ammensleben auftreten, aber „Tarantel“ wird seine Musik live spielen.

Klein Ammensleben - Die Heavy-Metal-Band „Iron Maiden“ geht in diesem Jahr wieder auf Tour. Ihr Programm „Run for your lives“ wird weltweit die Konzertstadien füllen. Aber auch in Klein Ammensleben wird die Musik der Kultband live zu hören sein. „Nicht vom Original, klar, aber von einer der besten ‚Iron-Maiden‘-Tribut-Bands“, verspricht Reinhard Schimka vom örtlichen Kultur- und Geschichtsverein. Was Fans erwarten können ...