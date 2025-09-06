An einer Magdeburger Grundschule besteht dringender Sanierungsbedarf. Mit Hilfe von Fördermitteln will die Stadt nun dort trotz Haushaltskrise 3 Millionen Euro investieren.

Magdeburger Schule in Not: Schüler-Klo auf dem Hof, Speiseraum im Keller

Die Grundschule Hegelstraße in Magdeburg muss dringend saniert beziehungsweise umgebaut werden.

Magdeburg. - Die Stadt Magdeburg steckt tief in einer Haushaltskrise. Doch obwohl das Geld knapp ist, sind einige Investitionen notwendig. Dazu zählt aus Sicht der Stadtverwaltung auch die Sanierung der Grundschule Hegelstraße, für die in den kommenden Jahren 3,1 Millionen Euro ausgegeben werden sollen.