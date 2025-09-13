weather regenschauer
  4. Die Börde wird zur Ostsee: Uferschwalben in Farsleben: Wie eine Sandgrube zum Naturparadies wurde

Bei der Firma Papenburg in Wolmirstedt nisten Vögel in Erdhügeln. Das Phänomen, das vielen eher von Küstenregionen bekannt ist, weitet sich nun auch in die Börde aus.

13.09.2025, 18:00
Bei der Firma Papenburg in Farsleben nisten fernab jeglichen Gewässers ganz besondere Vögel. Die Sandgrube wird immer mehr zum Biotop.
Bei der Firma Papenburg in Farsleben nisten fernab jeglichen Gewässers ganz besondere Vögel. Die Sandgrube wird immer mehr zum Biotop. Foto: Kristina Reiher

Farsleben. - Die Bagger schaufeln, die Lkw fahren Sand und Kies über das Gelände und dazwischen nisten die Vögel. Aber nicht irgendwelche: Denn auf dem Firmengelände der Papenburg AG in Farsleben schafft eine ganz besondere Art nun Steilküsten-Atmosphäre.