Uferschwalben in Farsleben: Wie eine Sandgrube zum Naturparadies wurde

Bei der Firma Papenburg in Farsleben nisten fernab jeglichen Gewässers ganz besondere Vögel. Die Sandgrube wird immer mehr zum Biotop.

Farsleben. - Die Bagger schaufeln, die Lkw fahren Sand und Kies über das Gelände und dazwischen nisten die Vögel. Aber nicht irgendwelche: Denn auf dem Firmengelände der Papenburg AG in Farsleben schafft eine ganz besondere Art nun Steilküsten-Atmosphäre.