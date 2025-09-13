Die Börde wird zur Ostsee Uferschwalben in Farsleben: Wie eine Sandgrube zum Naturparadies wurde
Bei der Firma Papenburg in Wolmirstedt nisten Vögel in Erdhügeln. Das Phänomen, das vielen eher von Küstenregionen bekannt ist, weitet sich nun auch in die Börde aus.
Farsleben. - Die Bagger schaufeln, die Lkw fahren Sand und Kies über das Gelände und dazwischen nisten die Vögel. Aber nicht irgendwelche: Denn auf dem Firmengelände der Papenburg AG in Farsleben schafft eine ganz besondere Art nun Steilküsten-Atmosphäre.