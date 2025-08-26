Autofahrer können derzeit nicht die übliche Strecke durch Wolmirstedt nehmen. Die vielbefahrene August-Bebel-Straße ist gesperrt.

Wolmirstedt. - Für Autofahrer und Busreisende gibt es eine Woche lang Einschränkungen in der Wolmirstedter Innenstadt. Ein Teil der August-Bebel-Straße wird bis Dienstag, 2. September, komplett gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Der Grund: Die Straße wird repariert. Die Ashaltdeckenschicht wird erneuert. Das teilt der Landkreis Börde mit, der für diese Straße verantwortlich ist.

Die Sperrung erstreckt sich ab der Ausfahrt vom Kreisverkehr an der Colbitzer Straße, am Friedhof vorbei, bis zur Hausnummer 27a, also bis zum Kreuzungsbereich am Rathaus.

Umleitung ausgeschildert

Eine Umleitung für Verkehrsteilnehmer ist ausgeschildert. Sie führt über die Farsleber Straße, die Rogätzer Straße, die Zielitzer Straße, die Colbitzer Straße und umgekehrt.

Die Bushaltestellen an der Bahnhofstraße können in der Zeit der Sperrung nicht angefahren werden.

Die August-Bebel-Straße dient in diesem Bereich als Verbindung zwischen Glindenberg und der B189. Auch Schwerlastverkehr ist auf diesem Straßenabschnitt unterwegs.