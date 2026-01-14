weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Tankgutscheine sind ein beliebtes Geschenk, auch von Unternehmern an ihre Mitarbeiter. Doch an einer Tankstelle in Wolmirstedt gibt es große Probleme .

Von Gudrun Billowie 14.01.2026, 18:00
Die Total-Tankstelle in Wolmirstedt hat einen neuen Betreiber. Der muss sich mit großem Ärger herumschlagen. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Tankgutscheine sind beliebt, werden auch von Unternehmern gern als steuerfreie Sachleistungen an die Mitarbeiter übergeben. Doch an der Total-Tankstelle in Wolmirstedt können nicht alle Gutscheine eingelöst werden. Was ist da passiert und wie kommen Betroffene zu ihrem Recht?