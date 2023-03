Osterfeuer Verbot in Vahldorf: Tradition nur auf Sparflamme

In Vahldorf herrscht dieser Tage trübe Stimmung. Während in den Ortschaften der Niederen Börde zu den anstehenden Feiertagen die Osterfeuer lodern, hat die Verwaltung für das Brauchtum in Vahldorf die Genehmigung versagt. Aus welchem Grund?