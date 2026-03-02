Börde: Gemeinsam stark im Dorf Vereine in Gutenswegen stärken ihre Zusammenarbeit
Beim Neujahrsempfang in Gutenswegen betont Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt die gewachsene Zusammenarbeit im Ort. Und er verrät: Im Jahr 2027 soll ganz groß gefeiert werden.
Gutenswegen - Die bessere Zusammenarbeit von Vereinen stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs in Gutenswegen. Eingeladen hatte Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt (parteilos) ins Vereinshaus des Gauseberger Karnevalvereins.