weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Börde: Gemeinsam stark im Dorf: Vereine in Gutenswegen stärken ihre Zusammenarbeit

Börde: Gemeinsam stark im Dorf Vereine in Gutenswegen stärken ihre Zusammenarbeit

Beim Neujahrsempfang in Gutenswegen betont Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt die gewachsene Zusammenarbeit im Ort. Und er verrät: Im Jahr 2027 soll ganz groß gefeiert werden.

Von Sebastian Pötzsch 02.03.2026, 11:00
Gutenswegens Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt hat während des Neujahrsempfangs die gute Zusammenarbeit der örtlichen Vereine gelobt.
Gutenswegens Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt hat während des Neujahrsempfangs die gute Zusammenarbeit der örtlichen Vereine gelobt. Foto: Sebastian Pötzsch

Gutenswegen - Die bessere Zusammenarbeit von Vereinen stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs in Gutenswegen. Eingeladen hatte Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt (parteilos) ins Vereinshaus des Gauseberger Karnevalvereins.