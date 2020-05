In Irxleben kam es zu einem Autounfall. Foto: Polizeirevier Börde

In Irxleben (Landkreis Börde) kam es zu einem Autounfall mit zwei verletzten Personen.

Irxleben (vs) l In Irxleben (Landkreis Börde) kam es am Dienstag (26. Mai) gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Autofahrer beachtete beim Abbiegen auf die B1 den bevorrechtigten Verkehr nicht und stieß mit einem Pkw zusammen.

In beiden Autos befanden sich mehrere Personen, von denen zwei leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.