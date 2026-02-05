Mann aus der Börde tot aufgefunden Barleber leblos im Mittellandkanal entdeckt – was die Polizei dazu sagt
Seit Weihnachten war ein 32‑jähriger Barleber wie vom Erdboden verschwunden. Spaziergänger haben nun die Leiche des Vermissten im Mittellandkanal bei Elbeu gefunden.
Aktualisiert: 23.02.2026, 14:53
Barleben - Der seit Weihnachten vermisste 32-jährige Mann aus Barleben ist tot. Spaziergänger hatten am vergangenen Sonnabend um kurz nach 12 Uhr am Mittellandkanal bei Elbeu eine leblose Person gefunden.