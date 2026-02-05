weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Barleber leblos im Mittellandkanal entdeckt: Was die Polizei dazu sagt

Mann aus der Börde tot aufgefunden Barleber leblos im Mittellandkanal entdeckt – was die Polizei dazu sagt

Seit Weihnachten war ein 32‑jähriger Barleber wie vom Erdboden verschwunden. Spaziergänger haben nun die Leiche des Vermissten im Mittellandkanal bei Elbeu gefunden.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 23.02.2026, 14:53
Die Polizei bestätigt nach dem Fund einer leblosen Person im Mittellandkanal: Vermisster Barleber ist tot.
Die Polizei bestätigt nach dem Fund einer leblosen Person im Mittellandkanal: Vermisster Barleber ist tot. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Barleben - Der seit Weihnachten vermisste 32-jährige Mann aus Barleben ist tot. Spaziergänger hatten am vergangenen Sonnabend um kurz nach 12 Uhr am Mittellandkanal bei Elbeu eine leblose Person gefunden.