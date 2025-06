Groß Ammensleben. - In diesem Jahr fällt der Frühjahrsputz in Groß Ammensleben erst in den Juni. Das hat seinen Grund. Denn am Wochenende 21. und 22. Juni feiert das Dorf sein 1.060-jähriges Bestehen.

„Pünktlich zum Ortsjubiläum wollen wir am Sonnabend, 7. Juni, alles auf Vordermann bringen“, sagt Ortsbürgermeister Kay Bednarz. Aufgerufen zum Helfen sind alle Bürger, Vereine und Ortsgruppen.

Müllbeutel und Werkzeuge stehen zur Verfügung. Um 9 Uhr ist Treffpunkt auf der Domäne. Auch ein Anreiz soll locken. „Die fleißigen Kinder erhalten beim Spielplatzfest am 14. Juni einen Preis.“