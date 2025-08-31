Wenn der Herbst kommt TV-Gartenprofi verrät die zehn häufigsten Fehler zum Ende des Sommers
In der Börde hat TV-Gärtner Marcus Bursian schon nahezu alles gesehen. Er verrät jetzt die 10 größten Fehler, die Hobby-Gärtner immer wieder machen.
Dahlenwarsleben/Wolmirstedt. - Auch wenn es wohl noch niemand hören mag: Der Sommer neigt sich allmählich dem Ende zu. Lange noch nicht Schluss ist dagegen in den Gärten der Börde. Denn hier fangen jetzt bereits die Vorbereitungen für die kältere Jahreszeit an. Zurückschneiden und einmotten gehört hier bei den eigenen Gewächsen häufig dazu. Wie oft dabei aber Fehler unterlaufen, weiß TV-Gartenprofi Marcus Bursian.