Vor 25 Jahren gründen engagierte Eltern aus Magdeburg eine bilinguale Schule – heute ist die Internationale Schule in Barleben ein fester Bestandteil der Bildungslandschaft.

Im Jahr 2021 erhält die Ecole-Grundschule in Barleben Glasfaseranschlüsse und stattet die Lehrräume mit digitalen Tafeln aus.

Barleben - Schon seit einem Jahr stecken Schüler und Lehrkräfte der Ecole-Schule in Barleben inmitten der Vorbereitungen zu einem großen Jubiläum. Vor 25 Jahren ist nämlich von Eltern aus Magdeburg die Initiative für eine bilinguale „Ecole“ gestartet. Was im Jahr 2000 als mutige Idee begann, ist bis heute zu einer lebendigen Bildungslandschaft mit knapp 1.000 Schülern an Grundschule und Gymnasium gewachsen.