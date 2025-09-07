Mike Steffens wird Wolmirstedts nächster Bürgermeister. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Mathias Knispel (AfD) und Steffen Steinhagen (SPD) durch.

Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt: Mike Steffens (v.l.) feiert seinen Wahlsieg unter anderem mit Steffen Rustenbach und Jörg Bonewitz.

Wolmirstedt. - Die Spannung in Farslebens kleiner Kneipe war greifbar. Als das letzte Wahllokal ausgezählt war, stand fest: Die Wahl hat Mike Steffens gewonnen. Sofort schloss er seine Tochter Anne in die Arme, beide konnten ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.