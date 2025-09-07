weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Mike Steffens gewinnt Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt deutlich

Eil
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar

Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt Mit Tränen der Freude: Mike Steffens gewinnt die Wahl

Mike Steffens wird Wolmirstedts nächster Bürgermeister. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Mathias Knispel (AfD) und Steffen Steinhagen (SPD) durch.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 08.09.2025, 15:42
Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt: Mike Steffens (v.l.) feiert seinen Wahlsieg unter anderem mit Steffen Rustenbach und Jörg Bonewitz.
Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt: Mike Steffens (v.l.) feiert seinen Wahlsieg unter anderem mit Steffen Rustenbach und Jörg Bonewitz. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die Spannung in Farslebens kleiner Kneipe war greifbar. Als das letzte Wahllokal ausgezählt war, stand fest: Die Wahl hat Mike Steffens gewonnen. Sofort schloss er seine Tochter Anne in die Arme, beide konnten ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.