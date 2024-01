Nach dem Erfolg bei der Suche nach Schülerlotsen will Barleben noch mehr Minijobber einstellen. In Ebendorf sollen sogenannte Schulbushelfer für mehr Sicherheit sorgen. Was es damit auf sich hat.

Ebendorf/Barleben - Voll ist es jeden Morgen an der Bushaltestelle in der Barleber Straße in Ebendorf. Vor allem Schüler starten von hier wochentäglich zwischen 6 und 7.30 Uhr ihren Schulweg. Zwar hatte die Gemeinde die Wartefläche erst im Herbst vergrößert, so dass nun genug Platz für alle ist. Dennoch gibt es weiter ein Problem: Weder eine Ampel noch Zebrastreifen sorgen für eine sichere Straßenquerung.

Doch die wie auch immer geartete Querungshilfe gibt es nicht, zumindest vorerst nicht. Da hilft wohl selbst die von Ebendorfer Bürgern initiierte Unterschriftenaktion nichts. Dafür verantwortlich ist nicht die Gemeinde, sondern der zuständige Baulastträger. In diesem Fall ist das das Land, schließlich handelt es sich bei der Barleber Straße um eine Landstraße.

Um Schülern jedoch allmorgendlich die sichere Überquerung der Straße zu ermöglichen, ist eine Lösung in Sicht. Nach dem Vorbild der Schülerlotsen im Breiteweg in Barleben sollen in Ebendorf sogenannte Bushelfer eingesetzt werden.

Frank Nase bedankt sich bei Schülerlotse Oscar Dinter für dessen Einsatz in der Frühe. Foto: Sebastian Pötzsch

Schülerlotsen sorgen schon seit mehreren Jahren in Barleben für einen sicheren Schulweg, wenn auch mit Unterbrechungen. Zwei Senioren, ausgestattet mit Warnweste und „Stopp“-Kellen, halten im Breiteweg die Autos an, um die Kinder und Jugendlichen sicher auf die andere Straßenseite zu geleiten.

Im Herbst hatte die Verwaltung sogar per Stellenanzeige weitere Verkehrshelfer gesucht – auf Minijobbasis. Beworben hatten sich vier Schüler des Ecole-Gymnasiums in Barleben. Seit Dezember sind die vier zusätzlichen Verkehrshelfer nun im Breiteweg im Einsatz. Als Anerkennung hatten ihnen Bürgermeister Frank Nase (CDU) und Fahrlehrer Peter Hiller hochwertige Rucksäcke geschenkt.

Arbeitsbeginn um 6 Uhr morgens

Nach dem Erfolg bei der Suche nach Schülerlotsen sollen nun also zwei sogenannte Schulbushelfer das Problem in Ebendorf lösen. Was es damit auf sich hat, erklärt Gemeindesprecher Thomas Zaschke: „Eigentlich werden weiter Schülerlotsen gesucht, für Ebendorf jedoch idealerweise Schulbushelfer. Beide leisten die im Prinzip gleiche Arbeit.“

So sollen die Verkehrshelfer in Ebendorf bereits vor der Abfahrt des ersten Busses in Richtung Barleben beziehungsweise Wolmirstedt für Sicherheit sorgen. Arbeitsbeginn wäre also morgens gegen 6 Uhr. „Die Schulbushelfer stehen so lange bereit, bis ihr eigener Bus, idealerweise der letzte mit Schülern besetzte Bus, losfährt“, so Thomas Zaschke weiter.

Wer Interesse an diesen verantwortungsvollen Minijobs hat, kann sich ab sofort bei der Gemeindeverwaltung bewerben. Die künftigen Schülerlotsen werden von der Verkehrswacht Sachsen-Anhalt ausgestattet. Eingewiesen werden sie von Fahrlehrer Peter Hiller. Die Schülerlotsen erhalten wie ihre Kollegen in Barleben eine tarifliche Vergütung.

Mitmachen kann jeder ab 13 Jahren

Das Mindestalter ist 13 Jahre. Es muss jedoch eine Einverständniserklärung der Eltern und der Schule vorliegen. Auch braucht es ein gutes Auge und Urteilsvermögen. So müssen die Lotsen beziehungsweise Schulbushelfer die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen einschätzen sowie Wetterbedingungen richtig erkennen und bewerten können. „Verkehrshelfer müssen also umsichtig und konzentriert ihren freiwilligen Dienst versehen. Nur so können sie andere, aber auch sich selbst vor Unfällen schützen“, hebt Thomas Zaschke hervor.

Wer die Tätigkeit als Verkehrshelfer während der frühen Morgenstunden übernehmen möchte, kann sich formlos mit einem Lebenslauf bewerben per E-Mail an ordnungsamt@barleben.de oder per Post an Gemeinde Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22, 39179 Barleben. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 039203/5652628.