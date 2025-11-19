weather heiter
  4. Bördedorf kämpft gegen Hochwasser: Warum Dahlenwarsleben immer wieder geflutet wird

In dem Dorf in der Niederen Börde bei Magdeburg fluten Wassermassen regelmäßig Straßen, Höfe und Keller. Ein Anwohner kämpft seit 20 Jahren um Lösungen.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 19.11.2025, 14:36
Regelmäßig wird Dahlenwarsleben überschwemmt, weil Kanalisation und Telzgraben das Niederschlagswasser nicht aufnehmen können.
Regelmäßig wird Dahlenwarsleben überschwemmt, weil Kanalisation und Telzgraben das Niederschlagswasser nicht aufnehmen können. Foto: Henrik Wesemann

Dahlenwarsleben - Henrik Wesemann steht im Keller seines Hauses in Dahlenwarsleben. Modriger Geruch nach feuchten Mauern steigt in die Nase. Mit einem Zollstock zeigt der Eigentümer auf verschiedene Linien an der ansonsten weißen Wand.