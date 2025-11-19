In dem Dorf in der Niederen Börde bei Magdeburg fluten Wassermassen regelmäßig Straßen, Höfe und Keller. Ein Anwohner kämpft seit 20 Jahren um Lösungen.

Warum Dahlenwarsleben immer wieder geflutet wird

Regelmäßig wird Dahlenwarsleben überschwemmt, weil Kanalisation und Telzgraben das Niederschlagswasser nicht aufnehmen können.

Dahlenwarsleben - Henrik Wesemann steht im Keller seines Hauses in Dahlenwarsleben. Modriger Geruch nach feuchten Mauern steigt in die Nase. Mit einem Zollstock zeigt der Eigentümer auf verschiedene Linien an der ansonsten weißen Wand.