Neuer Heimatverein in der Börde Warum Samsweger das Ehrenamt hochleben lassen wollen
Nach dem 1030-Jahre-Fest geht Samswegen den nächsten Schritt: Am 26. Februar wird der Verein „Samswegen vereint“ in der Grundschul-Aula gegründet.
24.02.2026, 10:00
Samswegen - Viele werden wohl noch in ihren Erinnerungen schwelgen: Im Jahr 2022 feierten Samsweger und Gäste die urkundliche Ersterwähnung ihres Ortes vor 1030 Jahren. Trotz Corona-Pandemie stellten die Organisatoren ein Festjahr mit diversen Veranstaltungen auf die Beine. Doch dabei wollen es die Macher nicht bewenden lassen.