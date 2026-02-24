Nach dem 1030-Jahre-Fest geht Samswegen den nächsten Schritt: Am 26. Februar wird der Verein „Samswegen vereint“ in der Grundschul-Aula gegründet.

Unter dem Motto „Samswegen vereint" haben Michaela Becker, Anja Schmidt, Katrin Matschke-Grundt, Sabrina Hohenstein, Bianca Jahnel und Alexandra Cop (von links) sowie zwei weitere Samswegerinnen den neuen Heimatverein aus der Taufe gehoben.

Samswegen - Viele werden wohl noch in ihren Erinnerungen schwelgen: Im Jahr 2022 feierten Samsweger und Gäste die urkundliche Ersterwähnung ihres Ortes vor 1030 Jahren. Trotz Corona-Pandemie stellten die Organisatoren ein Festjahr mit diversen Veranstaltungen auf die Beine. Doch dabei wollen es die Macher nicht bewenden lassen.