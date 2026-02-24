weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Junge Ideen für das Jerichower Land: Jugendforum Genthin, Jerichow und Elbe-Parey sucht neue Mitglieder und Ideen

Eil
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf

Junge Ideen für das Jerichower Land Jugendforum Genthin, Jerichow und Elbe-Parey sucht neue Mitglieder und Ideen

Das Jugendforum startet 2026 neu durch. Mit Unterstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sollen Aktionen für junge Menschen auf die Beine gestellt werden.

Von Mike Fleske 24.02.2026, 16:10
Das Jugendforum Genthin, Jerichow und Elbe-Parey plant ein Graffiti-Projekt in der Stadt, ähnlich wie vor zwei Jahren an der Genthiner Feuerwehr.
Das Jugendforum Genthin, Jerichow und Elbe-Parey plant ein Graffiti-Projekt in der Stadt, ähnlich wie vor zwei Jahren an der Genthiner Feuerwehr. Foto: Mike Fleske

Genthin - Das Jugendforum Genthin, Jerichow und Elbe-Parey stellt sich im Jahr 2026 neu auf. In den vergangenen Monaten hat die Runde einige aktive Mitglieder verloren, weil diese für Studium oder Ausbildung in andere Städte gegangen sind, berichtet Sprecherin Mayen Miehe. Gleichzeitig seien neue Teilnehmer dazugekommen.