Angebot an Tangermünder Sportvereine erfährt große Resonanz. Wer Teil dieser ersten Sportgala ist und was den Besuchern im Grete-Minde-Saal der Kaiserstadt geboten wird.

Gala des Sports an der Elbe mit vielen Gänsehautmomenten

Die Tänzerinnen des TV Popcorn aus Stendal begleiten mit Showeinlagen das Rahmenprogramm in Tangermünde.

Tangermünde. - Mit mehr als 100 Gästen aus elf Vereinen feierte die „1. Gala des Sports an der Elbe“ am Sonnabend im Grete-Minde-Saal in Tangermünde eine gelungene Premiere. Mit dabei waren nicht nur Vereinsvertreter, sondern auch erfolgreiche Sportler und Ehrengäste.