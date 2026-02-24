weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Premiere in Tangermünde: Gala des Sports an der Elbe mit vielen Gänsehautmomenten

Eil
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf

Premiere in Tangermünde Gala des Sports an der Elbe mit vielen Gänsehautmomenten

Angebot an Tangermünder Sportvereine erfährt große Resonanz. Wer Teil dieser ersten Sportgala ist und was den Besuchern im Grete-Minde-Saal der Kaiserstadt geboten wird.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 24.02.2026, 16:07
Die Tänzerinnen des TV Popcorn aus Stendal begleiten mit Showeinlagen das Rahmenprogramm in Tangermünde.
Die Tänzerinnen des TV Popcorn aus Stendal begleiten mit Showeinlagen das Rahmenprogramm in Tangermünde. Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Mit mehr als 100 Gästen aus elf Vereinen feierte die „1. Gala des Sports an der Elbe“ am Sonnabend im Grete-Minde-Saal in Tangermünde eine gelungene Premiere. Mit dabei waren nicht nur Vereinsvertreter, sondern auch erfolgreiche Sportler und Ehrengäste.